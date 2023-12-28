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    • Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой песни «Поезд на Ленинград»

    Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой песни «Поезд на Ленинград»

    Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новое видео с участием Артема Дзюбы.

    Форвард показал, как поет на вечеринке песню «Поезд на Ленинград». Ранее он исполнил песню про «Зенит».

    «Уже лучше, но опять придется провести работу над ошибками:

    Поезд ✅

    Ленинград ❌

    Накидайте для Артема варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу», – говорится в публикации «Локо».

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
    • С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +37515

      VVM1964 51 секунду назад

      "Старайтесь петь лучше" ... )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1719

      Цугундeр 1 час назад

      "Вот твой билет, вот твой вагон —
      Всё в лучшем виде: одному тебе дано
      В цветном раю увидеть сон —
      Трёхвековое непрерывное кино.

      Всё позади — уже сняты
      Все отпечатки, контрабанды не берём;
      Как херувим стерилен ты,
      А класс второй — не высший класс, зато с бельём.")
      В.С.В (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6387

      Дядя Серёжа 1 час назад

      В комунне остановка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6630

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Паровоз сказал ту-ту
      И пошёл на Воркуту!
      Только к вечеру Дзюба понял-
      Едет в сторону не ту!
      Гыгыгы

      4
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