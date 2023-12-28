Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой песни «Поезд на Ленинград»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новое видео с участием Артема Дзюбы.

Форвард показал, как поет на вечеринке песню «Поезд на Ленинград». Ранее он исполнил песню про «Зенит».

«Уже лучше, но опять придется провести работу над ошибками:

Поезд ✅

Ленинград ❌

Накидайте для Артема варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу», – говорится в публикации «Локо».