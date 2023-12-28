Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой песни «Поезд на Ленинград»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новое видео с участием Артема Дзюбы.
Форвард показал, как поет на вечеринке песню «Поезд на Ленинград». Ранее он исполнил песню про «Зенит».
«Уже лучше, но опять придется провести работу над ошибками:
Поезд ✅
Ленинград ❌
Накидайте для Артема варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу», – говорится в публикации «Локо».
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
- С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»