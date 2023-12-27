Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Челси» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2023

    «Челси» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» и «Кристал Пэлас», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Колвилл, Густо, Мудрик, Мадуэке, Джэксон, Галлахер, Кайседо, Броя.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гэи, Андерсен, Клайн, Олис, Лерма, Айю, Эзе, Хьюз, Матета.

    Главный тренер: Рой Ходжсон

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Кристал Пэлас»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+