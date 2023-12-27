Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» и «Кристал Пэлас», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Колвилл, Густо, Мудрик, Мадуэке, Джэксон, Галлахер, Кайседо, Броя.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гэи, Андерсен, Клайн, Олис, Лерма, Айю, Эзе, Хьюз, Матета.

Главный тренер: Рой Ходжсон