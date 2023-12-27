Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» и «Кристал Пэлас», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Колвилл, Густо, Мудрик, Мадуэке, Джэксон, Галлахер, Кайседо, Броя.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гэи, Андерсен, Клайн, Олис, Лерма, Айю, Эзе, Хьюз, Матета.
Главный тренер: Рой Ходжсон
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Кристал Пэлас»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир