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    Подруга Андрея Мостового дала характеристику игроку

    Модель Сиана Моисеенко прокомментировала слухи об отношениях с 23-летним полузащитником «Зенита» и сборной России Андреем Мостовым.

    «Давайте уже закроем тему с Мостом, каждый раз 100 вопросов. Мы дружим. Он холост, детей нет, молодой, харизматичный, богатый и немного смешной. Налетайте, девочки», – написала Моисеенко в социальной сети.

    • В сезоне-2023/24 Мостовой провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами.
    • Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13704

      Вомбат 1 час назад

      Кому на нашем сайте знакомств интересно полузащитником чего является богатенький жених? Да хоть недонападающим. Главное, холостой и богатый, Правда его придется делить с этой...моделью. Но что делать, нет в этом мире соверщенства!

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      Рейтинг: +5891

      Ziklop 1 час назад

      подруга для слива негатива, за определённую плату! мужику нужна семья и дети, а это шлюха с окладом. может ошибаюсь, но очень похоже.

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      Рейтинг: +25501

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "молодой..............." И техничный?...)))

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      Рейтинг: +17657

      Алексей З 3 часа назад

      Всё верно, завидный жених.
      Парень неплохой , только ... и глухой !
      Шутка.

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