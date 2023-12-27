Подруга Андрея Мостового дала характеристику игроку

Модель Сиана Моисеенко прокомментировала слухи об отношениях с 23-летним полузащитником «Зенита» и сборной России Андреем Мостовым.

«Давайте уже закроем тему с Мостом, каждый раз 100 вопросов. Мы дружим. Он холост, детей нет, молодой, харизматичный, богатый и немного смешной. Налетайте, девочки», – написала Моисеенко в социальной сети.