Подруга Андрея Мостового дала характеристику игроку

Модель Сиана Моисеенко прокомментировала слухи об отношениях с 23-летним полузащитником «Зенита» и сборной России Андреем Мостовым.
«Давайте уже закроем тему с Мостом, каждый раз 100 вопросов. Мы дружим. Он холост, детей нет, молодой, харизматичный, богатый и немного смешной. Налетайте, девочки», – написала Моисеенко в социальной сети.
- В сезоне-2023/24 Мостовой провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами.
- Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Чемпионат»