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    • Президент «Торпедо» не сомневается, что клуб по итогам сезона вернется в РПЛ

    Президент «Торпедо» не сомневается, что клуб по итогам сезона вернется в РПЛ

    Ярослав Савин, президент «Торпедо», уверен в возвращении в РПЛ.

    «Уже мало кто верит в наше возвращение в этом сезоне? А мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в РПЛ. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что ещe нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14», – сказал Савин.

    • «Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 8 очков.
    • Москвичи в прошлом сезоне вылетели из РПЛ.
    • В следующем году «Торпедо» 100 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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