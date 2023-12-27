Президент «Торпедо» не сомневается, что клуб по итогам сезона вернется в РПЛ

Ярослав Савин, президент «Торпедо», уверен в возвращении в РПЛ.
«Уже мало кто верит в наше возвращение в этом сезоне? А мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в РПЛ. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что ещe нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14», – сказал Савин.
- «Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 8 очков.
- Москвичи в прошлом сезоне вылетели из РПЛ.
- В следующем году «Торпедо» 100 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»