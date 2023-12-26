Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году

    Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев считает Квинси Промеса лучшим футболистом московской команды в 2023 году.

    «Во-первых, я неравнодушно отношусь к «Локомотиву» – три года провел там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать. С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне «Локомотив» нравится. Хотя считаю, что он может играть еще лучше.

    Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артем Дзюба провел не на своeм уровне. А представляете, если бы он сыграл как весной? Может быть, ещe «Локомотиву» лишних очков добавил бы. Опять же, сейчас можно «Локо» причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у «Локомотива» чeрная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом всe наладили и концовку провели здорово», – сказал Аленичев.

    • Промес провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • На его счету 6 голов и 6 ассистов.

    Новости по теме
    Аленичев объяснил, почему четыре года находится без работы
    Аленичев поддержал Абаскаля в ситуации с Джикией 6
    Аленичев оценил уровень игры Дзюбы в первой части сезона 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2023 23:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+