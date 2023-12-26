Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев считает Квинси Промеса лучшим футболистом московской команды в 2023 году.

«Во-первых, я неравнодушно отношусь к «Локомотиву» – три года провел там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать. С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне «Локомотив» нравится. Хотя считаю, что он может играть еще лучше.

Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артем Дзюба провел не на своeм уровне. А представляете, если бы он сыграл как весной? Может быть, ещe «Локомотиву» лишних очков добавил бы. Опять же, сейчас можно «Локо» причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у «Локомотива» чeрная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом всe наладили и концовку провели здорово», – сказал Аленичев.