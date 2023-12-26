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    • «Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 19 тура английской Премьер-Лиги, 27 декабря

    «Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 19 тура английской Премьер-Лиги, 27 декабря

    В среду, 27 декабря, в рамках 19 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Челси» и «Кристал Пэлас». Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

    «Челси»

    Лондонцы в 18 турах АПЛ набрали 22 очка и идут на 11 месте в турнирной таблице. Команда Почеттино выиграла 6 матчей, в 4 играх сыграла вничью и проиграла в 8 матчах. «Челси» забил 29 голов и пропустил 28 мячей. Команда отстает от 5 строчки на 12 очков.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в 18 турах английской Премьер-лиги выиграл 4 матча, в 6 встречах сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 18 голов и пропустила 26 мячей. «Кристал Пэлас» с 18 очками располагается на 15 месте в турнирной таблице, отрыв от команд из зоны вылета составляет 2 балла.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Челси» и «Кристал Пэлас» завершились следующим образом:

    • 15.01.2023 «Челси» – «Кристал Пэлас» 1:0;
    • 01.10.2022 «Кристал Пэлас» – «Челси» 1:2;
    • 17.04.2022 «Челси» – «Кристал Пэлас» 2:0;
    • 19.02.2022 «Кристал Пэлас» – «Челси» 0:1;
    • 14.08.2021 «Челси» – «Кристал Пэлас» 3:0.

    Прогноз на матч «Челси» – «Кристал Пэлас»

    Подопечные Почеттино крайне неровно выступают в нынешнем сезоне – в декабре команда с трудом обыграла «Брайтон», дважды уступила – «МЮ» и «Эвертону», обыграла «Шеффилд» и «Ньюкасл» в серии пенальти, а затем уступила «Вулверхэмптону». «Кристал Пэлас» не праздновал побед с ноября – безвыигрышная серия команды составляет 7 игр. Предположим, что «Челси» сможет реабилитироваться перед своими фанатами и выиграет эту встречу. Наш прогноз – победа «Челси» (1.81).

    Источник: Бомбардир

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