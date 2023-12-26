Радимов сообщил, вернул ли ему Быстров машину после угона

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал новость, что Владимир Быстров угонял у него машину.

«Многие, увидев это фото, заинтересовались, а использую ли я общественный транспорт в жизни?

Вот вам и ответ: конечно, пользуюсь, машину же Быстрый как угнал, так и не вернул!» – написал Радимов, добавив смеющийся смайл.

Радимов сейчас работает в структуре «Зенита».

Как и Быстров, Владислав ходит на эфиры «Матч ТВ».

Радимов и Быстров становились с «Зенитом» чемпионами России.

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