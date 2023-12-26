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    • Головин объяснил разницу в интенсивности в российском и европейском футболе

    Головин объяснил разницу в интенсивности в российском и европейском футболе

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о разнице в нагрузках между РПЛ и европейскими чемпионатами.

    – Ты себя ощущаешь другим физически?

    – Да, 100%.

    – И ты, и Миранчук, и Захарян, уезжая в другой чемпионат, говорили, что там все по-другому, что тяжело физически. Почему такая реакция? В клубах РПЛ нет таких тренажеров, или у нас не нужно быть подготовленным физически? Почему такая разница?

    – Тут суть не в тренажерах. И не в зале.

    – А в чем?

    – В том, что на поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, не в обиду игрокам, сам по себе уровень… Возьмем конкретный пример: когда я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть, у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть, времени очень много.

    Но здесь такого нет. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь, и это не просто так. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. В этом суть, а не в тренажерном зале.

    – То есть, условно, проблема не в том, что в клубах РПЛ мало тренировок в спортивном зале?

    – Может быть, где-то и побольше должно быть в спортивном зале, но не в этом суть. Тренировки на поле в России не такие интенсивные, нежели здесь.

    Есть же статистика, сколько ты пробегаешь за тренировку – сколько пробегаем там, и сколько здесь. В Европе средняя статистика гораздо выше.

    – То есть, главное – это интенсивность, когда у тебя большое сопротивление в каждом моменте на тренировке и в игре, и то, что это дает основание быть лучше подготовленным физически?

    – Да. И каждый бьется за свою позицию. Ты сам на этом фоне растешь, потому что ты хочешь играть. Все бьются, все на максимум работают.

    – А у нас не бьются?

    – Бьются, но я думаю, что не на максимум.

    – Берегут себя?

    – Не то, что берегут себя, но есть такое: «Я устал – я не побегу». Или, может, другой кто-то побежит, а я спокойно. Нельзя сказать, что не бьются. Но не грызут поле.

    • В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
    • «Монако» занимает третье место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1260

      FCSpartakM 28 минут назад

      То и видно, что пол карьеры во Франции просидел с травмами

      0
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      Рейтинг: +763

      111ax 34 минуты назад

      еще бы нашим за фактический уровень и зарплаты скорректировали, а то они не особо то от условных рабочих условного завода, любящих погонять мяч) отличаются

      0
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      Рейтинг: +191

      witalik 48 минут назад

      Наконец-то сказана правда про уровень физической готовности местных "пешеходов", получающих очень большие деньги, и футболистов чемпионатов большой "пятёрки-семёрки", отрабатывающих свой контракт на поле для удовольствия болельщиков...Как-то так...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49

      pandora777 2 часа назад

      все по делу

      1
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