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Головин объяснил разницу в интенсивности в российском и европейском футболе

26 декабря 2023, 13:34
5

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о разнице в нагрузках между РПЛ и европейскими чемпионатами.

– Ты себя ощущаешь другим физически?

– Да, 100%.

– И ты, и Миранчук, и Захарян, уезжая в другой чемпионат, говорили, что там все по-другому, что тяжело физически. Почему такая реакция? В клубах РПЛ нет таких тренажеров, или у нас не нужно быть подготовленным физически? Почему такая разница?

– Тут суть не в тренажерах. И не в зале.

– А в чем?

– В том, что на поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, не в обиду игрокам, сам по себе уровень… Возьмем конкретный пример: когда я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть, у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть, времени очень много.

Но здесь такого нет. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь, и это не просто так. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. В этом суть, а не в тренажерном зале.

– То есть, условно, проблема не в том, что в клубах РПЛ мало тренировок в спортивном зале?

– Может быть, где-то и побольше должно быть в спортивном зале, но не в этом суть. Тренировки на поле в России не такие интенсивные, нежели здесь.

Есть же статистика, сколько ты пробегаешь за тренировку – сколько пробегаем там, и сколько здесь. В Европе средняя статистика гораздо выше.

– То есть, главное – это интенсивность, когда у тебя большое сопротивление в каждом моменте на тренировке и в игре, и то, что это дает основание быть лучше подготовленным физически?

– Да. И каждый бьется за свою позицию. Ты сам на этом фоне растешь, потому что ты хочешь играть. Все бьются, все на максимум работают.

– А у нас не бьются?

– Бьются, но я думаю, что не на максимум.

– Берегут себя?

– Не то, что берегут себя, но есть такое: «Я устал – я не побегу». Или, может, другой кто-то побежит, а я спокойно. Нельзя сказать, что не бьются. Но не грызут поле.

  • В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
  • «Монако» занимает третье место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.

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Источник: YouTube-канал Nobel
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (5)
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pandora777
1703589154
все по делу
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witalik
1703594320
Наконец-то сказана правда про уровень физической готовности местных "пешеходов", получающих очень большие деньги, и футболистов чемпионатов большой "пятёрки-семёрки", отрабатывающих свой контракт на поле для удовольствия болельщиков...Как-то так...
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111ax
1703595138
еще бы нашим за фактический уровень и зарплаты скорректировали, а то они не особо то от условных рабочих условного завода, любящих погонять мяч) отличаются
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FCSpartakM
1703595519
То и видно, что пол карьеры во Франции просидел с травмами
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Max-Panfilov-google
1703671008
Если честно футбол стал таким дерьмом... 2000-2008 жаль что такого больше никогда не будет ,сейчас даже включать не хочется
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