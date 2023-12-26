Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Ливраменто, Лонгстафф, Гимарайнс, Майли, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

«Ноттингем»: Тeрнер, Уильямс, Тоффоло, Ньякат, Мурильо, Мангаля, Гиббс-Уайт, Эланга, Йейтс, Ориги, Вуд.

Главный тренер: Нуно Эшпириту Санту

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»