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    • «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2023

    «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Ливраменто, Лонгстафф, Гимарайнс, Майли, Гордон, Исак, Алмирон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    «Ноттингем»: Тeрнер, Уильямс, Тоффоло, Ньякат, Мурильо, Мангаля, Гиббс-Уайт, Эланга, Йейтс, Ориги, Вуд.

    Главный тренер: Нуно Эшпириту Санту

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»

    Источник: Бомбардир

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