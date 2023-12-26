Быстров рассказал, как Аршавин поставил ультиматум «Зениту»

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров признался, что один из его контрактов с петербургским клубом был заключен благодаря давлению Андрея Аршавина.

– Мы подписали новые контракты благодаря Андрею Аршавину и Павлу Андрееву. Шава пересматривал контракт, и он сказал, что не будет подписывать, пока не переподпишут со мной, Денисовым, Власовым.

Вчетвером мы приехали в клуб, по очереди заходили к Трактовенко, в тот момент Шава сидел и ждал, пока мы все подпишем.

– Это ультиматум был?

– Видимо, да.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 год.

Он выиграл с командой 5 трофеев – 2 чемпионства, Кубок России, Суперкубок России, Кубок Премьер-лиги.

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