Быстров рассказал, как Аршавин поставил ультиматум «Зениту»

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров признался, что один из его контрактов с петербургским клубом был заключен благодаря давлению Андрея Аршавина.

– Мы подписали новые контракты благодаря Андрею Аршавину и Павлу Андрееву. Шава пересматривал контракт, и он сказал, что не будет подписывать, пока не переподпишут со мной, Денисовым, Власовым.

Вчетвером мы приехали в клуб, по очереди заходили к Трактовенко, в тот момент Шава сидел и ждал, пока мы все подпишем.

– Это ультиматум был?

– Видимо, да.