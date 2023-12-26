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    • Быстров рассказал, как Аршавин поставил ультиматум «Зениту»

    Быстров рассказал, как Аршавин поставил ультиматум «Зениту»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров признался, что один из его контрактов с петербургским клубом был заключен благодаря давлению Андрея Аршавина.

    – Мы подписали новые контракты благодаря Андрею Аршавину и Павлу Андрееву. Шава пересматривал контракт, и он сказал, что не будет подписывать, пока не переподпишут со мной, Денисовым, Власовым.

    Вчетвером мы приехали в клуб, по очереди заходили к Трактовенко, в тот момент Шава сидел и ждал, пока мы все подпишем.

    – Это ультиматум был?

    – Видимо, да.

    • Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 год.
    • Он выиграл с командой 5 трофеев – 2 чемпионства, Кубок России, Суперкубок России, Кубок Премьер-лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7151

      fakeid 1 час назад

      при владельце трактовенко зенит взлетел. потом, правда, он продал клуб газпрому, затем приобрёл фк сидней и купил туда дель пьеро. такие дела.

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