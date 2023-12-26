Быстров рассказал, как Аршавин поставил ультиматум «Зениту»

при владельце трактовенко зенит взлетел. потом, правда, он продал клуб газпрому, затем приобрёл фк сидней и купил туда дель пьеро. такие дела.
Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров признался, что один из его контрактов с петербургским клубом был заключен благодаря давлению Андрея Аршавина.
– Мы подписали новые контракты благодаря Андрею Аршавину и Павлу Андрееву. Шава пересматривал контракт, и он сказал, что не будет подписывать, пока не переподпишут со мной, Денисовым, Власовым.
Вчетвером мы приехали в клуб, по очереди заходили к Трактовенко, в тот момент Шава сидел и ждал, пока мы все подпишем.
– Это ультиматум был?
– Видимо, да.
- Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 год.
- Он выиграл с командой 5 трофеев – 2 чемпионства, Кубок России, Суперкубок России, Кубок Премьер-лиги.