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    • Мостовой пожалел Дзюбу: «Зачем сильный футболист туда полез?»

    Мостовой пожалел Дзюбу: «Зачем сильный футболист туда полез?»

    Александр Мостовой сожалеет, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба участвовал в ютуб-шоу с Леонидом Слуцким.

    Ранее Зарема Салихова назвала шоу Дзюбы и Слуцкого «кринжем года».

    «Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь.

    Жалко Артeма! Дзюба – сильный футболист и зачем он туда полез? Был бы там один Слуцкий, тогда вообще…

    Артeма жалко в том плане, что на него выливается много всего», – сказал Мостовой.

    • Ютуб-шоу «Ну так нельзя» запустили в апреле.
    • В гости к Слуцкому и Дзюбе приходили люди, связанные с футболом.
    • В эфире звучало много ненормативной лексики.
    • 8 декабря стало известно о закрытии проекта.

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    Источник: Metaratings

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    25.12.2023 23:53
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