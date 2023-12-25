Мостовой пожалел Дзюбу: «Зачем сильный футболист туда полез?»

Александр Мостовой сожалеет, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба участвовал в ютуб-шоу с Леонидом Слуцким.

Ранее Зарема Салихова назвала шоу Дзюбы и Слуцкого «кринжем года».

«Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь.

Жалко Артeма! Дзюба – сильный футболист и зачем он туда полез? Был бы там один Слуцкий, тогда вообще…

Артeма жалко в том плане, что на него выливается много всего», – сказал Мостовой.

Ютуб-шоу «Ну так нельзя» запустили в апреле.

В гости к Слуцкому и Дзюбе приходили люди, связанные с футболом.

В эфире звучало много ненормативной лексики.

8 декабря стало известно о закрытии проекта.

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