Реакция «Зенита» на взрыв в доме вратаря Адамова

В «Зените» прокомментировали чрезвычайную ситуацию, связанную с Денисом Адамовым.

Вечером 24 декабря в многоэтажном доме в Сочи прогремел взрыв.

Квартира Адамова пострадала – там выбило дверь и окна.

В момент взрыва футболиста в квартире не было.

«Футбольный клуб «Зенит» находится в контакте с вратарем «сине-бело-голубых» Денисом Адамовым. Он и его семья сейчас в безопасности, угрозы жизни и здоровью нет.

Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости» – заявили в пресс-службе петербуржцев.

Летом Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи».

Его статистика: 6 матчей и 4 пропущенных гола.

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