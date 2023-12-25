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    Реакция «Зенита» на взрыв в доме вратаря Адамова

    В «Зените» прокомментировали чрезвычайную ситуацию, связанную с Денисом Адамовым.

    • Вечером 24 декабря в многоэтажном доме в Сочи прогремел взрыв.
    • Квартира Адамова пострадала – там выбило дверь и окна.
    • В момент взрыва футболиста в квартире не было.

    «Футбольный клуб «Зенит» находится в контакте с вратарем «сине-бело-голубых» Денисом Адамовым. Он и его семья сейчас в безопасности, угрозы жизни и здоровью нет.

    Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости» – заявили в пресс-службе петербуржцев.

    • Летом Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Его статистика: 6 матчей и 4 пропущенных гола.

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    Источник: «Р-Спорт»

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