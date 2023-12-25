Реакция «Зенита» на взрыв в доме вратаря Адамова

В «Зените» прокомментировали чрезвычайную ситуацию, связанную с Денисом Адамовым.
- Вечером 24 декабря в многоэтажном доме в Сочи прогремел взрыв.
- Квартира Адамова пострадала – там выбило дверь и окна.
- В момент взрыва футболиста в квартире не было.
«Футбольный клуб «Зенит» находится в контакте с вратарем «сине-бело-голубых» Денисом Адамовым. Он и его семья сейчас в безопасности, угрозы жизни и здоровью нет.
Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости» – заявили в пресс-службе петербуржцев.
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Источник: «Р-Спорт»