Ловчев – Карпину: «Ты что лепишь-то?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал Валерия Карпина за то, что он ставил интересы клубов выше интересов сборной России.

Карпин говорил, что в условиях отстранения сборной от международных турниров бережeт игроков от травм ради их выступлений за клубы.

– Как оцените работу Карпина в сборной России?

– Меня немного смущает стратегия Валерия Георгиевича. Многие не понимают, почему сегодня выходит один человек, завтра другой, послезавтра третий и так далее.

Во все времена было понятие того, что команда готовится, сыгрывается, строится защита. Карпин даже объяснить ничего не может, остальные так тем более. Игроки сами не понимают, основные они или нет.

Вот он недавно написал: «Если бы игрок получил травму, то меня бы не понял ни один тренер футбольной команды». Ну тогда проще уж вообще не играть, не ходить по улице, лежать и не двигаться и то потолок может обвалиться.

Ты что лепишь-то? Ты ратуешь за то, чтобы они приезжали в сборную и не получали травмы. Ну тогда не приезжайте, травм и не будет.

Вы можете дома поскользнуться, это что такое? Вы понимаете в этот момент, что вы представляете свою страну?

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток