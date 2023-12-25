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«Спартак» объявил о возрождении второй команды

25 декабря 2023, 15:15
7

«Спартак-2» официально возвращается в российский футбол.

В мае 2022 года московский клуб объявил о закрытии второй команды из-за сокращения бюджета.

«Вторая команда «красно-белых» возвращается спустя два года. Планируется, что она будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола.

Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Возвращение второй команды – часть долгосрочной стратегии компании «Лукойл» по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где «Спартак-2» проводил свои домашние матчи», – говорится в пресс-релизе.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2
Комментарии (7)
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mahan
1703507522
Наконец-то хоть какая-то умная мысль дошла до руководства клуба.
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DOCTOR PENALTY
1703507977
С возвращением!
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лоист
1703508477
ЛГБТ в России запрещено вы че там .......
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zigbert
1703509944
Хорошая новость. Теперь есть где будет обкатывать перспективных игроков. Разумное решение.
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DVOK68
1703510168
Верное решение
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alefreddy
1703519692
да все верно но выхлоп от этой команды был весьма малый
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