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    «Спартак» объявил о возрождении второй команды

    «Спартак-2» официально возвращается в российский футбол.

    В мае 2022 года московский клуб объявил о закрытии второй команды из-за сокращения бюджета.

    «Вторая команда «красно-белых» возвращается спустя два года. Планируется, что она будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола.

    Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

    Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

    Возвращение второй команды – часть долгосрочной стратегии компании «Лукойл» по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где «Спартак-2» проводил свои домашние матчи», – говорится в пресс-релизе.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      логист 5 минут назад

      ЛГБТ в России запрещено вы че там .......

      0
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      Рейтинг: +25480

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      С возвращением!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2007

      mahan 21 минуту назад

      Наконец-то хоть какая-то умная мысль дошла до руководства клуба.

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      Рейтинг: +7145

      Питерский князь 34 минуты назад

      Осталось 1 команде попасть ко второй!
      :)))

      0
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