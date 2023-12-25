«Спартак» объявил о возрождении второй команды

«Спартак-2» официально возвращается в российский футбол.

В мае 2022 года московский клуб объявил о закрытии второй команды из-за сокращения бюджета.

«Вторая команда «красно-белых» возвращается спустя два года. Планируется, что она будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола.

Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Возвращение второй команды – часть долгосрочной стратегии компании «Лукойл» по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где «Спартак-2» проводил свои домашние матчи», – говорится в пресс-релизе.