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  • Майер ответил, кто будет 1-м номером Германии на домашнем Евро-2024 – Нойер или тер Стеген

Майер ответил, кто будет 1-м номером Германии на домашнем Евро-2024 – Нойер или тер Стеген

25 декабря 2023, 13:24
2

Бывший вратарь сборной Германии Зепп Майер поделился мнением насчет первого номера команды на Евро-2024.

«Мануэль Нойер будет основным. Марк-Андре тер Стеген – очень хороший вратарь, но Ману возвращается к своей прежней форме, так что нет сомнений, что он будет номером один на Евро в Германии», – сказал Майер.

  • Нойер пропустил из-за травмы почти весь 2023 год.
  • Мануэль в 2014 году помог Германии выиграть чемпионат мира.
  • Евро-2024 пройдет в июне-июле.

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Источник: твиттер Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Германия Барселона Бавария Нойер Мануэль тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (2)
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Artemka444
1703517764
В любом случае был бы он, даже если бы тока начал играть!!!
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Gavi1986
1703661909
Вперёд сборная Германии!
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