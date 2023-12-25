Майер ответил, кто будет 1-м номером Германии на домашнем Евро-2024 – Нойер или тер Стеген

Бывший вратарь сборной Германии Зепп Майер поделился мнением насчет первого номера команды на Евро-2024.

«Мануэль Нойер будет основным. Марк-Андре тер Стеген – очень хороший вратарь, но Ману возвращается к своей прежней форме, так что нет сомнений, что он будет номером один на Евро в Германии», – сказал Майер.

Нойер пропустил из-за травмы почти весь 2023 год.

Мануэль в 2014 году помог Германии выиграть чемпионат мира.

Евро-2024 пройдет в июне-июле.

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