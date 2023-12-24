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Быстров назвал причины неудач «Спартака»

24 декабря 2023, 23:13
6

Владимир Быстров ответил, что мешает «Спартаку» всерьез претендовать на победу в РПЛ.

– Почему у «Спартака» не получается стать чемпионом? Каждый год им предвещают чемпионство.

– Я бы вообще Абаскаля в «Спартак» изначально не брал, если бы был руководителем клуба. Как я могу экспериментировать с топ-клубом?

Я был в «Спартаке» долгое время и не понимал, что происходит там. Например, чехарда с тренерами, нет единого коллектива и одной лодки.

В «Спартаке» всегда какие-то препятствия – то одни из лодки выпрыгнут, то другие подставят друг друга, или интервью какое-то выйдет. В «Зените» решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху.

Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака», которые говорят: «Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет». Как обычно, говорят байки.

Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!». Это хотя бы честно и откровенно!

Руководство красно-белого клуба боятся одного – критики фанатов, потому что у них их много.

– Зарема ушла, Федун тоже…

– Ничего не изменилось! Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Стало однозначно скучнее с их уходом – это точно!

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
  • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (6)
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NewLife
1703452618
Поток безумного бреда в канализацию РБ Спорт. Уже пора присматривать смирительную рубашку по размеру.
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trafonka
1703454969
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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DOCTOR PENALTY
1703485236
Вовка прав, лодку в Спартаке постоянно кто-то раскачивает. *****!
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FCSpartakM
1703487615
В «Зените» решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху. Коротко о Семаке
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шахта Заполярная
1703491116
Вова тупой - ему виднее.
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zigbert
1703508960
Все это дежурные фразы, которые можно применить к любой топовой команде РПЛ.
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