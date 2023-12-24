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    Быстров назвал причины неудач «Спартака»

    Владимир Быстров ответил, что мешает «Спартаку» всерьез претендовать на победу в РПЛ.

    – Почему у «Спартака» не получается стать чемпионом? Каждый год им предвещают чемпионство.

    – Я бы вообще Абаскаля в «Спартак» изначально не брал, если бы был руководителем клуба. Как я могу экспериментировать с топ-клубом?

    Я был в «Спартаке» долгое время и не понимал, что происходит там. Например, чехарда с тренерами, нет единого коллектива и одной лодки.

    В «Спартаке» всегда какие-то препятствия – то одни из лодки выпрыгнут, то другие подставят друг друга, или интервью какое-то выйдет. В «Зените» решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху.

    Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака», которые говорят: «Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет». Как обычно, говорят байки.

    Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!». Это хотя бы честно и откровенно!

    Руководство красно-белого клуба боятся одного – критики фанатов, потому что у них их много.

    – Зарема ушла, Федун тоже…

    – Ничего не изменилось! Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Стало однозначно скучнее с их уходом – это точно!

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.12.2023 23:13
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