Быстров назвал причины неудач «Спартака»

Владимир Быстров ответил, что мешает «Спартаку» всерьез претендовать на победу в РПЛ.

– Почему у «Спартака» не получается стать чемпионом? Каждый год им предвещают чемпионство.

– Я бы вообще Абаскаля в «Спартак» изначально не брал, если бы был руководителем клуба. Как я могу экспериментировать с топ-клубом?

Я был в «Спартаке» долгое время и не понимал, что происходит там. Например, чехарда с тренерами, нет единого коллектива и одной лодки.

В «Спартаке» всегда какие-то препятствия – то одни из лодки выпрыгнут, то другие подставят друг друга, или интервью какое-то выйдет. В «Зените» решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху.

Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака», которые говорят: «Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет». Как обычно, говорят байки.

Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!». Это хотя бы честно и откровенно!

Руководство красно-белого клуба боятся одного – критики фанатов, потому что у них их много.

– Зарема ушла, Федун тоже…

– Ничего не изменилось! Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Стало однозначно скучнее с их уходом – это точно!