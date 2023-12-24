Уткин предложил переименовать стадии Кубка России по мотивам сериала «Слово пацана»

Теперь "Слово пацана"выше футбола на сайте про футбол...)
По количеству упоминаний точно.
У кого из тренеров или игроков ещё не поинтересовались про сериал?
Журналист и комментатор Василий Уткин выдвинул предложение об изменении названий путей в Кубке России.
«Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой – путь чушпанов», – написал Уткин.
- Действие сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».
- Премьерный показ сериала состоялся с 9 ноября по 21 декабря 2023 года