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    • Уткин предложил переименовать стадии Кубка России по мотивам сериала «Слово пацана»

    Уткин предложил переименовать стадии Кубка России по мотивам сериала «Слово пацана»

    Журналист и комментатор Василий Уткин выдвинул предложение об изменении названий путей в Кубке России.

    «Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой – путь чушпанов», – написал Уткин.

    • Действие сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».
    • Премьерный показ сериала состоялся с 9 ноября по 21 декабря 2023 года

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19404

      DVOK68 2 минуты назад

      Теперь "Слово пацана"выше футбола на сайте про футбол...)
      По количеству упоминаний точно.
      У кого из тренеров или игроков ещё не поинтересовались про сериал?

      0
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      Рейтинг: +2093

      Дубина 24 минуты назад

      хахаха)))
      Рановато в Васи новый год начался уже белка!!

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