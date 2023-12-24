Уткин предложил переименовать стадии Кубка России по мотивам сериала «Слово пацана»

Журналист и комментатор Василий Уткин выдвинул предложение об изменении названий путей в Кубке России.

«Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой – путь чушпанов», – написал Уткин.