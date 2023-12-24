Агент Гравйиона подтвердил переговоры со «Спартаком»

Футбольный агент Мохамед Амаар рассказал о возможности трансфера в «Спартак» Эндрю Гравийона из «Адана Демирспор».

– «Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.

– Эндрю согласился бы на переход в «Спартак»?

– Это вполне возможно.