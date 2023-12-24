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    Агент Гравйиона подтвердил переговоры со «Спартаком»

    Футбольный агент Мохамед Амаар рассказал о возможности трансфера в «Спартак» Эндрю Гравийона из «Адана Демирспор».

    «Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.

    – Эндрю согласился бы на переход в «Спартак»?

    – Это вполне возможно.

    • В нынешнем сезоне Эндрю Гравийон провел за «Адана Демирспор» 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
    • 25-летний защитник перешел в турецкий клуб летом из «Реймса». В первой половине года он выступал за «Торино».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2375

      rac531 1 час назад

      «Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил»
      Так какой же «Спартак» общается «Адана Демирспор», не выходя при этом на контакт?)))

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