Агент Гравйиона подтвердил переговоры со «Спартаком»

«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил»
Так какой же «Спартак» общается «Адана Демирспор», не выходя при этом на контакт?)))
Футбольный агент Мохамед Амаар рассказал о возможности трансфера в «Спартак» Эндрю Гравийона из «Адана Демирспор».
– «Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.
– Эндрю согласился бы на переход в «Спартак»?
– Это вполне возможно.
- В нынешнем сезоне Эндрю Гравийон провел за «Адана Демирспор» 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
- 25-летний защитник перешел в турецкий клуб летом из «Реймса». В первой половине года он выступал за «Торино».