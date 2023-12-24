Самая горячая футболистка мира выложила фото из сауны

Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети.
Девушка показала, как восстанавливается в бассейне и сауне.
- Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
- Спортсменка выступает в Бирмингеме с 2021 года.
- Леманн 24 года.
Фото: соцсети Алиши Леманн
10 самых горячих спортсменок мира
Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто
Самая горячая футболистка мира выложила фото в кожаном топе и пиджаке на голое тело
Источник: «Бомбардир»