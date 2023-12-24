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Самая горячая футболистка мира выложила фото из сауны

24 декабря 2023, 01:11
1

Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети.

Девушка показала, как восстанавливается в бассейне и сауне.

  • Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
  • Спортсменка выступает в Бирмингеме с 2021 года.
  • Леманн 24 года.

Фото: соцсети Алиши Леманн

10 самых горячих спортсменок мира

Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

Самая горячая футболистка мира выложила фото в кожаном топе и пиджаке на голое тело

Источник: «Бомбардир»
Швейцария. Суперлига Англия. Премьер-лига Астон Вилла
Комментарии (1)
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Дядя Серёжа
1703386871
1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира: Жарко в сауне отжарить, От конца в конец прожарить, На горячем само теле Вдоволь тефтелек нажарить
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