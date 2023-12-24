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    Самая горячая футболистка мира выложила фото из сауны

    Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети.

    Девушка показала, как восстанавливается в бассейне и сауне.

    • Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
    • Спортсменка выступает в Бирмингеме с 2021 года.
    • Леманн 24 года.

    Фото: соцсети Алиши Леманн

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    Источник: «Бомбардир»

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