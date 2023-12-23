В «Реале» прокомментировали слухи о возможной аренде защитника «Зенита»

В «Реале» ответили, заинтересован ли клуб в услугах центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.
Сообщалось, что мадридцы могут арендовать игрока с правом выкупа из-за серьезной травмы Давида Алабы.
«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», – сообщили в пресс-службе «Реала».
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.
Источник: «Чемпионат»