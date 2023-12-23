В «Реале» прокомментировали слухи о возможной аренде защитника «Зенита»

В «Реале» ответили, заинтересован ли клуб в услугах центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.

Сообщалось, что мадридцы могут арендовать игрока с правом выкупа из-за серьезной травмы Давида Алабы.

«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», – сообщили в пресс-службе «Реала».