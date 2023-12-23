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    • В «Реале» прокомментировали слухи о возможной аренде защитника «Зенита»

    В «Реале» прокомментировали слухи о возможной аренде защитника «Зенита»

    В «Реале» ответили, заинтересован ли клуб в услугах центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.

    Сообщалось, что мадридцы могут арендовать игрока с правом выкупа из-за серьезной травмы Давида Алабы.

    «Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», – сообщили в пресс-службе «Реала».

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17607

      Алексей З 51 минуту назад

      В этом весь Бомбардир.
      Выдают , потом опровергают. Может не стоит уподобляться сливному бочку ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7133

      Питерский князь 2 часа назад

      Агент Ренана, уже всех достал.
      Его игрок и 5 миллионов не стоит.

      1
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