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    Уткин: «Грядущий КЧМ безнадежно опоздал»

    Василий Уткин поделился впечатлениями от завершившегося в пятницу клубного чемпионата мира.

    По его мнению, решение об изменении формата турнира было принято поздно.

    «Ман Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес «Флуминенсе». Это неудивительно, доминирование европейцев происходит не первый год, и это говорит, как мне кажется, о том, что грядущий чемпионат мира среди клубов безнадежно опоздал.

    Меня порадует наличие хотя бы одного неевропейского клуба в восьмерке», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» со счетом 4:0.
    • Следующий КЧМ пройдет в США в период с 15 июня по 13 июля 2025 года.
    • В нем примут участие 32 команды: 12 – от Европы, 6 – от Южной Америки, по 4 – от Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 – от Океании.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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