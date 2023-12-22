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    Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

    Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий раскрыл роль Романа Абрамовича в своем пребывании в Англии в 2017 году.

    «Какова роль экс-владельца «Челси» Абрамовича в моeм трудоустройстве? Я очень благодарен «Челси» за то что на том этапе они помогли устроиться в языковую школу, и я мог пользоваться любыми билетами на любые матчи и так далее. Я в ответ смотрел много матчей молодeжного состава, составлял свои отчeты, писал своe мнение.

    Что касается непосредственно трудоустройства, всe-таки мне помогала там первая агентская группа, которая была и организовывала различного роды переговоры. А в «Халле» это вообще было абсолютно другое предложение. Мне позвонил известный агент Шандор Варга. Он меня познакомил ещe с одним агентом Кристианом Эмиле. Он познакомил меня с Хабом Алламом. Ну, на тот момент он был официально сын владельца «Халла». Мы провели несколько раундов переговоров, и вот как бы они сделали предложение возглавить «Халл», – поделился Слуцкий.

    • Слуцкий работал в «Халл Сити» (Чемпионшип) в июне-декабре 2017 года.
    • Тренер без работы год – в ноябре 2022 года он покинул «Рубин».
    • Вскоре Слуцкий должен принять китайский «Шанхай Шэньхуа».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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