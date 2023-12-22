Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

22 декабря 2023, 16:06

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий раскрыл роль Романа Абрамовича в своем пребывании в Англии в 2017 году.

«Какова роль экс-владельца «Челси» Абрамовича в моeм трудоустройстве? Я очень благодарен «Челси» за то что на том этапе они помогли устроиться в языковую школу, и я мог пользоваться любыми билетами на любые матчи и так далее. Я в ответ смотрел много матчей молодeжного состава, составлял свои отчeты, писал своe мнение.

Что касается непосредственно трудоустройства, всe-таки мне помогала там первая агентская группа, которая была и организовывала различного роды переговоры. А в «Халле» это вообще было абсолютно другое предложение. Мне позвонил известный агент Шандор Варга. Он меня познакомил ещe с одним агентом Кристианом Эмиле. Он познакомил меня с Хабом Алламом. Ну, на тот момент он был официально сын владельца «Халла». Мы провели несколько раундов переговоров, и вот как бы они сделали предложение возглавить «Халл», – поделился Слуцкий.

  • Слуцкий работал в «Халл Сити» (Чемпионшип) в июне-декабре 2017 года.
  • Тренер без работы год – в ноябре 2022 года он покинул «Рубин».
  • Вскоре Слуцкий должен принять китайский «Шанхай Шэньхуа».

Встречайте 2024 год с бонусом до 17000 рублей!

Еще по теме:
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым 5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии 3
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков 1
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Халл Сити Слуцкий Леонид Абрамович Роман
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
10
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
5
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
22
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Все новости
Все новости
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
Вчера, 22:26
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:41
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+