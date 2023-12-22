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    • Агент Головина прокомментировал включение игрока в символическую сборную Лиги 1

    Агент Головина прокомментировал включение игрока в символическую сборную Лиги 1

    Александр Клюев, который является агентом полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал включение россиянина изданием L'Equipe в символическую сборную первого круга чемпионата Франции.

    «Очень приятно, что такое серьезное спортивное издание оценило игру Саши. Это плоды Сашиной работы. На тренировках и в играх он всегда выкладывается на максимум. Нужно отметить партнеров Александра по команде. Саша великолепно себя чувствует в «Монако», – сказал Клюев.

    • Головин в нынешнем сезоне провeл 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. На его счету шесть жeлтых и одна красная карточка.
    • Также россиянин попал в аналогичную символическую сборную по версии Foot Mercato.

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    Источник: «Чемпионат»

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