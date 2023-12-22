Бышовец рассказал, зачем сборной России играть с Сербией

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что матч национальной команды с Сербией покажет, на каком уровне находятся игроки команды Валерия Карпина.

«Надо говорить о том, что есть такой матч. Он необходим для поддержания интереса к сборной. Есть разные задачи у тренеров, и здесь речь идет о завтрашнем дне, о перспективе. Какие‑то тренерские эксперименты, привлечение молодых игроков. Сборная Сербии всегда была хорошим соперником. С моих времен, а может быть, и более. Уровень игроков сборной Сербии достаточно высокий. Это соперник, который может быть критерием в оценке уровня игроков нашей сборной. Матч будет интересным», – сказал Бышовец.