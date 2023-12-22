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    Бышовец рассказал, зачем сборной России играть с Сербией

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что матч национальной команды с Сербией покажет, на каком уровне находятся игроки команды Валерия Карпина.

    «Надо говорить о том, что есть такой матч. Он необходим для поддержания интереса к сборной. Есть разные задачи у тренеров, и здесь речь идет о завтрашнем дне, о перспективе. Какие‑то тренерские эксперименты, привлечение молодых игроков. Сборная Сербии всегда была хорошим соперником. С моих времен, а может быть, и более. Уровень игроков сборной Сербии достаточно высокий. Это соперник, который может быть критерием в оценке уровня игроков нашей сборной. Матч будет интересным», – сказал Бышовец.

    • В среду президент РФС Александр Дюков сообщил, что подписан договор о проведении товарищеского матча со сборной Сербии в марте 2024 года на территории России.
    • Город и стадион, на котором планируется провести игру, не назывались.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
    • В последний раз Россия играла с соперником из Европы в ноябре 2021 года в отборе на ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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