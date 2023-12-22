Гинер в розыске, возрождение Суперлиги, Украина пытается сорвать матч Россия – Сербия и другие новости

«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии – известна сумма сделки
«Реал» поменял статус Мбаппе для клубного проекта
«Спартак» летом предлагал 2 миллиона за защитника «Васко да Гамы»
Суд ЕС вынес решение по спору организаторов Суперлиги с УЕФА и ФИФА – у российских клубов есть шансы стать участниками турнира, стартующего в 2025 году
Определен лучший тренер РПЛ в ноябре-декабре
Семин мог возглавить команду из Таджикистана – известна причина отказа
Украина потребовала отменить товарищеский матч России и Сербии – в МИД РФ жестко отреагировали
Гинера объявили в розыск на Украине – президенту ЦСКА грозит пожизненное заключение
У Месси был серьезный конфликт с партнером по сборной Аргентины на ЧМ-2022
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге