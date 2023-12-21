В проекте Суперлиги предусмотрены 64 команды и три дивизиона

Стали известны подробности формата проведения европейской Суперлиги.

Турнир будет открытым, отбор участников будет основываться на спортивных заслугах. Параллельно клубы будут участвовать в национальных чемпионатах, которые по-прежнему будут составлять основу европейского футбола.

Суперлига будет включать три дивизиона – Star, Gold и Blue, – между которыми предусмотрены повышения и понижения в классе.

В дивизионах Star и Gold будут соревноваться по 16 клубов, а в Blue, попадание в который будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах, – 32 клуба.

В двух высших дивизионах команды будут разделены на две группы по восемь команд и в плей-офф будут выходить по четыре из них.

В Blue будет четыре группы с восемью командами в каждой и в плей-офф попадут по два лучших клуба.

В плей-офф будет определяться чемпион турнира, а также команды, которые будут повышены или понижены в классе.

Матчи будут проходить в середине недели.

Предусмотрен и проект Суперлиги в женском футболе с 32 участниками.

Сообщается, что Суперлига может быть запущена уже в сезоне-2025/26. Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса, в основу которого лягут результаты клубов.