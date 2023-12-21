В проекте Суперлиги предусмотрены 64 команды и три дивизиона

а где они столько наберут скажем из АПЛ точно никого не будет скорее всего из МЛС и ОАЭ те точно будут и деньгами шейхи точно помогут у нас только Газпром может потянуть но нас туда могут не взять, а скорее точно забанят хотя за бабки всё разрешается и санкциям не помеха
Стали известны подробности формата проведения европейской Суперлиги.
Турнир будет открытым, отбор участников будет основываться на спортивных заслугах. Параллельно клубы будут участвовать в национальных чемпионатах, которые по-прежнему будут составлять основу европейского футбола.
Суперлига будет включать три дивизиона – Star, Gold и Blue, – между которыми предусмотрены повышения и понижения в классе.
В дивизионах Star и Gold будут соревноваться по 16 клубов, а в Blue, попадание в который будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах, – 32 клуба.
В двух высших дивизионах команды будут разделены на две группы по восемь команд и в плей-офф будут выходить по четыре из них.
В Blue будет четыре группы с восемью командами в каждой и в плей-офф попадут по два лучших клуба.
В плей-офф будет определяться чемпион турнира, а также команды, которые будут повышены или понижены в классе.
Матчи будут проходить в середине недели.
Предусмотрен и проект Суперлиги в женском футболе с 32 участниками.
Сообщается, что Суперлига может быть запущена уже в сезоне-2025/26. Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса, в основу которого лягут результаты клубов.
- Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».