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    • В проекте Суперлиги предусмотрены 64 команды и три дивизиона

    В проекте Суперлиги предусмотрены 64 команды и три дивизиона

    Стали известны подробности формата проведения европейской Суперлиги.

    Турнир будет открытым, отбор участников будет основываться на спортивных заслугах. Параллельно клубы будут участвовать в национальных чемпионатах, которые по-прежнему будут составлять основу европейского футбола.

    Суперлига будет включать три дивизиона – Star, Gold и Blue, – между которыми предусмотрены повышения и понижения в классе.

    В дивизионах Star и Gold будут соревноваться по 16 клубов, а в Blue, попадание в который будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах, – 32 клуба.

    В двух высших дивизионах команды будут разделены на две группы по восемь команд и в плей-офф будут выходить по четыре из них.

    В Blue будет четыре группы с восемью командами в каждой и в плей-офф попадут по два лучших клуба.

    В плей-офф будет определяться чемпион турнира, а также команды, которые будут повышены или понижены в классе.

    Матчи будут проходить в середине недели.

    Предусмотрен и проект Суперлиги в женском футболе с 32 участниками.

    Сообщается, что Суперлига может быть запущена уже в сезоне-2025/26. Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса, в основу которого лягут результаты клубов.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18280

      Garrincha58 17 секунд назад

      а где они столько наберут скажем из АПЛ точно никого не будет скорее всего из МЛС и ОАЭ те точно будут и деньгами шейхи точно помогут у нас только Газпром может потянуть но нас туда могут не взять, а скорее точно забанят хотя за бабки всё разрешается и санкциям не помеха

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      Рейтинг: +7095

      fakeid 16 минут назад

      хана всему. этож всех топов заберут с ЛЧ/ЛЕ, никого не останется. лигу чемпионов выиграет спартак, в жесточайшем финале обыграв кайрыт из казахстана))

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