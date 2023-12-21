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    Семин может возглавить клуб из Таджикистана

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин может возглавить клуб «Худжанд» из Таджикистана. По данным журналиста Ивана Карпова, тренер уже провел переговоры с мэром одноименного города и все должно вскоре решиться.

    Журналист дважды обращался за комментарием к Семину. Тот образа опровергал возможность назначения в «Худжанд», однако уклонялся от ответов на вопросы о встрече с мэром города.

    • «Худжанд» пять раз выигрывал Кубок Таджикистана.
    • В сезоне-2023 клуб занял седьмое место в чемпионате страны.
    • Последним местом работы Семина был «Ростов», который он тренировал в августе-сентябре 2021 года.
    • В 1983–1985 годах Семин работал в клубе Таджикской ССР «Памир».

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Сегодня, 14:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7095

      fakeid 42 минуты назад

      да уж сидел бы с романцевым на даче, карасей в пруду ловили и читали советский спорт.

      0
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      Рейтинг: +1061

      TIMOTHY 52 минуты назад

      Палыч конечно тренер нормальный,но с устаревшими взглядами на футбол

      0
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