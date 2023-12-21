Семин может возглавить клуб из Таджикистана

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин может возглавить клуб «Худжанд» из Таджикистана. По данным журналиста Ивана Карпова, тренер уже провел переговоры с мэром одноименного города и все должно вскоре решиться.
Журналист дважды обращался за комментарием к Семину. Тот образа опровергал возможность назначения в «Худжанд», однако уклонялся от ответов на вопросы о встрече с мэром города.
- «Худжанд» пять раз выигрывал Кубок Таджикистана.
- В сезоне-2023 клуб занял седьмое место в чемпионате страны.
- Последним местом работы Семина был «Ростов», который он тренировал в августе-сентябре 2021 года.
- В 1983–1985 годах Семин работал в клубе Таджикской ССР «Памир».