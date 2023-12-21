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  • У российских клубов есть шансы вступить в Суперлигу с «Реалом» и «Барселоной»

У российских клубов есть шансы вступить в Суперлигу с «Реалом» и «Барселоной»

21 декабря 2023, 12:50
15

Команды из России могут стать участниками Суперлиги.

Этот турнир не находится под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому санкции на клубы РПЛ распространяться не будут.

  • Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги.
  • Согласно постановлению, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
  • Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
  • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Таврида
1703153387
Абхаха, вот это будет знатная оплеуха УЕФА (((
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Skull_Boy
1703154381
Какая тут блин Суперлига, если бестолковая сборная лавочников из Бразилии с физруком у руля кое-как обыграет могучий Мольде и просирает с треском школьникам из Бельгии
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Дубина
1703154711
Бзянит будут опускать все кому не лень(((
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Горловский
1703154844
УЕФА как и ФИФА мафии.
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bashnat013
1703157378
У Российских клубов было бы больше шансов если бы они сами создали Супердигу
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Цугундeр
1703157759
"Что в лоб, что по лбу ." Даже без газового апломба . Торчать будем и дальше , как лом в мармеладе.
Ответить
alp
1703158390
и чо мы там делать будем?
Ответить
portero
1703170172
Самим не смешно???? Заплатите денег, вступительный взнос, а потом пошлют наши клубы, а чинуши будут ездить на переговоры, типо каждый месяц!!!!
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nemolod
1703172848
Шансов нет и не будет по крайней мере на ближайшую пятилетку!
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