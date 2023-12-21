У российских клубов есть шансы вступить в Суперлигу с «Реалом» и «Барселоной»

Странно , как-то.
Приподносите как-будто взяли уефа и фифа и с нехера наложили бан.
За военную агрессию получили , от мирового сообщества.
В супер-лиге Европейские клубы участвовать будут и думаю отношение к нам не поменяется. Это не венгерский чемп. Можно попробовать купить место , но сомневаюсь.
Репутация для них не пустой звук.
Могу ошибаться.
Команды из России могут стать участниками Суперлиги.
Этот турнир не находится под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому санкции на клубы РПЛ распространяться не будут.
- Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги.
- Согласно постановлению, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
- Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
- На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».