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    • У российских клубов есть шансы вступить в Суперлигу с «Реалом» и «Барселоной»

    У российских клубов есть шансы вступить в Суперлигу с «Реалом» и «Барселоной»

    Команды из России могут стать участниками Суперлиги.

    Этот турнир не находится под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому санкции на клубы РПЛ распространяться не будут.

    • Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги.
    • Согласно постановлению, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
    • Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии33
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      Рейтинг: +17557

      Алексей З 31 минуту назад

      Странно , как-то.
      Приподносите как-будто взяли уефа и фифа и с нехера наложили бан.
      За военную агрессию получили , от мирового сообщества.
      В супер-лиге Европейские клубы участвовать будут и думаю отношение к нам не поменяется. Это не венгерский чемп. Можно попробовать купить место , но сомневаюсь.
      Репутация для них не пустой звук.
      Могу ошибаться.

      0
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      Рейтинг: +12003

      alp 40 минут назад

      и чо мы там делать будем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1643

      Цугундeр 51 минуту назад

      "Что в лоб, что по лбу ." Даже без газового апломба . Торчать будем и дальше , как лом в мармеладе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1083

      г.Онега 53 минуты назад

      Да хз , наврятли наших туда возьмут, так же политики и т п стран которые просили и поддерживали отстранение наших клубах у УЕФА не будут так же просить об этом, да Газпром может туда кинуть 40лямов как в лигу чемпов спонсировал , но если не изменяет память там американцы в прошлый раз 5миллиарлов или больше хотели в ложиться в супер лигу.

      1
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      Рейтинг: +104

      bashnat013 57 минут назад

      У Российских клубов было бы больше шансов если бы они сами создали Супердигу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7095

      fakeid 1 час назад

      Расклад для России положительный в любом случае.
      1) Суперлига - это 20 топ-команд
      2) Лишившись их, Лига Чемпионов превращается в никому не интересный турнир уровня Лиги Конференций
      3) Суперлига, как и ЛЧ, планируется в середине недели. Зритель выберет матчи Реалов, а не Копенгагенов. Особенно, если они в одно время будут
      4) Уефа сильно рухнет по доходам от ЛЧ. Никакие телевещатели не будут платить бешенные бабки за право показывать третьесортный турнир
      5) Из-за недобора в турнире качественных команд им придётся вспомнить о российских клубах. Имеется в виду, что наши клубы по качеству будут не хуже тех, кто останется в ЛЧ. По посещаемости мы их точно сделаем. По результатам - ну тут даже Спартак спокойно выйдет из любой группы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7095

      fakeid > fakeid 55 минут назад

      Ещё и все топовые спонсоры перебегут в Суперлигу, Уефе придётся лапу сосать, вспоминая, как ежегодно получали 40 лямов от того же Газпрома) Я прям хочу посмотреть, как они взвоют через полтора года) Если всё получится, как задумал Перес - чинуши уефовые бытро прибегут на поклон к РФС, чтобы раздобыть деньжат. И в офис Лукойла ломанутся. И ещё куда-нибудь, где водятся деньги.

      0
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      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 1 час назад

      Наши клубы пока слабы, клубы это без помойки, помойка может туда попасть как когда то попала из второй лиги в вышку, её тогда Собчак затащил стоял на коленях уговаривал чтобы дали добро, но вы сами понимаете где будут помойные, так что Лёлик пока подождет

      1
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      ...
      Рейтинг: +1643

      Цугундeр > Suvorov71 1 час назад

      Суууслик..)))
      Пообедал и решил похезать под кустик ? Лапочка..Пушистик.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7047

      Питерский князь > Suvorov71 1 час назад

      Клиника.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 > Цугундeр 1 час назад

      А ВРАЧ ПРОКТОЛОГ, ЧЬЮ СЕГОДНЯ ЗАДНИЦУ РАССМОТРИВАЕШЬ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7095

      fakeid > Suvorov71 1 час назад

      зашёл на бомбардир, сразу почувствовал МЕГАвонь. думаю, неужели промквас вылез из помойки? смотрю - и правда ты!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 > fakeid 57 минут назад

      вирус помойный, своего ума не хватает, так учись повторять правильно за людьми, вонь помойная

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1643

      Цугундeр > Suvorov71 56 минут назад

      Не капси так истошно . Бригадир услышит ,опять отрабатывать заставит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 > Питерский князь 55 минут назад

      ты всем о себе не рассказывай, а то как чугендер станешь в задницы заглядывать

      1
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      ...
      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 > Цугундeр 53 минуты назад

      Ну вот и тема появилась, да вонючка помойная?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7095

      fakeid > Suvorov71 49 минут назад

      Почему ты такой по жизни обиженный?) Смотри, тут даже местные хряки тебя не поддерживают, никому из них ты не сдался. Потому что не умеешь ничего, кроме как вонять, писать про вонь, рыться в помойке и снова вонять. Один и тот же вонючий комментарий на разный лад - это всё, что ты умеешь. Даже жалко тебя)

      1
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      ...
      Рейтинг: +7047

      Питерский князь > fakeid 37 минут назад

      У него скудный опыт. Мало того, что ребёнок, так видимо, еще и рядом с помойкой живёт, наверное на 1 этоже, рядом с мусоропроводом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 > fakeid 32 минуты назад

      ТЫ СЕЙЧАС ПРО ПОМОЙНЫХ ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАЕШЬ, ТАК Я ВАМ ПОМОЙНЫМ ДАВНО ГОВОРЮ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ ВОНЯЛИ, А ТЫ И СЕЙЧАС ВОНЬ ПУСКАЕШЬ

      0
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      ...
      Рейтинг: +7095

      fakeid > Suvorov71 28 минут назад

      От того, что ты говоришь - что-то изменится? Ты, конечно, можешь себя чувствовать королём - но королём помойки, не забывай про это обстоятельство) Ишь, млять, падла, решил он тут за всех, когда и кому чего писать. Визжи ещё, дцп недоделанное. И, желательно, ВИЗЖИ КАПСОМ.

      0
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      Рейтинг: +12

      Горловский 1 час назад

      УЕФА как и ФИФА мафии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2065

      Дубина 1 час назад

      Бзянит будут опускать все кому не лень(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15216

      Skull_Boy 1 час назад

      Какая тут блин Суперлига, если бестолковая сборная лавочников из Бразилии с физруком у руля кое-как обыграет могучий Мольде и просирает с треском школьникам из Бельгии

      2
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      Рейтинг: +7047

      Питерский князь > Skull_Boy 1 час назад

      Поэтому срамтак и не зовут, с такими упаднеческими насроениями не долеко и 7:0 в Англии получить.
      :)))

      0
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