У российских клубов есть шансы вступить в Суперлигу с «Реалом» и «Барселоной»

Команды из России могут стать участниками Суперлиги.
Этот турнир не находится под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому санкции на клубы РПЛ распространяться не будут.
- Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги.
- Согласно постановлению, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
- Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
- На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
Источник: «Чемпионат»