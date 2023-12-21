Мостовой озвучил условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

Александр Мостовой высказался о составе «Зенита» и влиянии на него легионеров.
«Все лучшие легионеры собраны в «Зените». Наверное, за исключением Промеса и Кордобы. Это говорит о хорошей работе селекционного отдела сине-бело-голубых. И, понятно, о финансовых возможностях клуба.
Сейчас «Зенит» сильно зависим от легионеров. Наверное, где-то это идет в минус, потому что они часто бывают чем-то недовольны, хотят домой.
Вот если бы в РПЛ сейчас играли только россиянами, «Зенит» бы не выиграл чемпионат», – заявил Мостовой.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.
Источник: «РБ Спорт»