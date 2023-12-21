Мостовой озвучил условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

Александр Мостовой высказался о составе «Зенита» и влиянии на него легионеров.

«Все лучшие легионеры собраны в «Зените». Наверное, за исключением Промеса и Кордобы. Это говорит о хорошей работе селекционного отдела сине-бело-голубых. И, понятно, о финансовых возможностях клуба.

Сейчас «Зенит» сильно зависим от легионеров. Наверное, где-то это идет в минус, потому что они часто бывают чем-то недовольны, хотят домой.

Вот если бы в РПЛ сейчас играли только россиянами, «Зенит» бы не выиграл чемпионат», – заявил Мостовой.