Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой озвучил условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

    Мостовой озвучил условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

    Александр Мостовой высказался о составе «Зенита» и влиянии на него легионеров.

    «Все лучшие легионеры собраны в «Зените». Наверное, за исключением Промеса и Кордобы. Это говорит о хорошей работе селекционного отдела сине-бело-голубых. И, понятно, о финансовых возможностях клуба.

    Сейчас «Зенит» сильно зависим от легионеров. Наверное, где-то это идет в минус, потому что они часто бывают чем-то недовольны, хотят домой.

    Вот если бы в РПЛ сейчас играли только россиянами, «Зенит» бы не выиграл чемпионат», – заявил Мостовой.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

    Новости по теме
    Мостовой ответил, кого хотел бы сыграть в кино 1
    Мостовой прокомментировал скорое назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» 3
    Реакция Мостового на решение РФС остаться в УЕФА 21
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1664

      Цугундeр 16 минут назад

      Да перевезли бы Крылья вместе с Осинькиным ,отжали ещё пару -тройку дарований , за стольник у Рыболовлева Головина прикупили-всё! Пошли в жопу пятнадцать нищих андердогов! ))
      Какой умный Шурик.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+