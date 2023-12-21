Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» и «Реал», 18 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря 2023, в 23:30 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Абкар, Замора, Гевара, Бланко, Риоха, Альдалур, Лопес Карбальо, Омородион.

Главный тренер: Луис Гарсия

«Реал»: Аррисабалага, Начо, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Родриго, Диас.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал»