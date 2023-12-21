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    • «Алавес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2023

    «Алавес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» и «Реал», 18 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря 2023, в 23:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Абкар, Замора, Гевара, Бланко, Риоха, Альдалур, Лопес Карбальо, Омородион.

    Главный тренер: Луис Гарсия

    «Реал»: Аррисабалага, Начо, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Родриго, Диас.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал»

    Источник: Бомбардир

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