Акинфеев назвал стадион с магическими для себя воротами

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о магии «Лужников».

«Ворота перед серией в финале Фонбет Кубка России против «Краснодара» выбирали очень легко. Владислав Безбородов кидал монетку. Болельщики «Краснодара» – за теми воротами, куда с Испанией били. А здесь сидели наши болельщики. Когда Безбородов кинул монетку и выпал цвет «Краснодара», я тут, конечно, обрадовался. Не буду греха таить и лукавить не буду.

Конечно, ты понимаешь, что там не за тебя болеют, но эти ворота магическими, наверное, стали. Потому что моя история в 94-м году началась именно с этих ворот, когда меня отец привез в «Лужники». Потом Испания была в эти ворота и финальная точка – «Краснодар». Я с ними сроднился. Думаю, они магические какие-то», – сказал Акинфеев.