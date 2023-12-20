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Акинфеев назвал стадион с магическими для себя воротами

20 декабря 2023, 15:41
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о магии «Лужников».

«Ворота перед серией в финале Фонбет Кубка России против «Краснодара» выбирали очень легко. Владислав Безбородов кидал монетку. Болельщики «Краснодара» – за теми воротами, куда с Испанией били. А здесь сидели наши болельщики. Когда Безбородов кинул монетку и выпал цвет «Краснодара», я тут, конечно, обрадовался. Не буду греха таить и лукавить не буду.

Конечно, ты понимаешь, что там не за тебя болеют, но эти ворота магическими, наверное, стали. Потому что моя история в 94-м году началась именно с этих ворот, когда меня отец привез в «Лужники». Потом Испания была в эти ворота и финальная точка – «Краснодар». Я с ними сроднился. Думаю, они магические какие-то», – сказал Акинфеев.

  • Игорь выступает за ЦСКА с 2003 года.
  • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.
  • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
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k611
1703090016
Все вратари верят в какие-то приметы
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