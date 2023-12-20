Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за 32-летнего Абубакара

«Спартак» продолжает работу по трансферу нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара.

Москвичи предложили стамбульцам 10 миллионов евро за игрока, у которого конфликт с клубом.

Абубакар вернулся в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года, ранее он выступал в турецкой команде в сезонах-2016/17 и 2020/21.

В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года.

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