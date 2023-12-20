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    • Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за 32-летнего Абубакара

    Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за 32-летнего Абубакара

    «Спартак» продолжает работу по трансферу нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара.

    Москвичи предложили стамбульцам 10 миллионов евро за игрока, у которого конфликт с клубом.

    • Абубакар вернулся в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года, ранее он выступал в турецкой команде в сезонах-2016/17 и 2020/21.
    • В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.
    • Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года.

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    Источник: Actu Cameroon

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1993

      GermanVo 47 минут назад

      Человек получит последний контракт в своей карьере. Зачем пыжиться и тужиться, получать травмы под старость лет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6417

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      А чего такой молодой? Тем более нападающий. Хряки в своём репертуаре. Понаберут черти кого, а потом хрюкают с восьмого места. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3903

      FRZZ 1 час назад

      Абубакар зверь, в РПЛ будет лучшим бомбардиром.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      Александр.Т. 2 часа назад

      Зачем 32 летний футболист, потом же не продадут же за эту же 10ку

      0
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      ...
      Рейтинг: +9597

      vladik12 > Александр.Т. 2 часа назад

      Затем, что он сильнее Соболева и тем более Мелешина, епт.

      1
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      Рейтинг: +37364

      VVM1964 > vladik12 1 час назад

      А помоложе там никого нет - на перспективу, а то у нас такой "посильнее" ( Шюррле ) уже был ... Тем более деньги то не малые...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9597

      vladik12 > VVM1964 1 час назад

      Тут согласен. 10 миллионов за 32-летнего - много.

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      Рейтинг: +17551

      Алексей З > vladik12 1 час назад

      Вы предлагаете Соболева продать ?
      Он неплохой форвард для РПЛ, ему нужна подмена сильнее Мелёшина, только и всего. Не надо на пустом месте новые конфликты создавать. Уже под 20 ( Бонгонда, Медина , Рябчук) в толчок спустили , может стоит задуматься ?
      32 года и 10 ???? Кучеряво.

      1
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      Рейтинг: +1456

      JIEGEHDA > VVM1964 1 час назад

      Пример кстати идеальный. На сезон Стрельнет максимум дальше всё . Глупо тратить такие бабки. Да на крайняк лучше того же Канате из Ахмата взять. За дёшево причем и даже можно за бесплатно если я не ошибаюсь летом контракт заканчивается

      0
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      Рейтинг: +504

      Александр.Т. > vladik12 1 час назад

      Ну хз вдруг не адаптируется под наш чемпионат или балду начнёт гонять как некоторые

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