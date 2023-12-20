Бразильский журналист объяснил, почему Ренан уйдет из «Зенита»

Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал ситуацию с уходом из «Зенита» защитника Роберта Ренана.

– Ренан уходит из «Зенита». Это почти стопроцентная информация.

– В «Вест Хэм»?

– Нет. Не знаю, откуда такой слух. «Интернасьонал» очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства «Интернасьонала» договориться с «Зенитом». «Коринтианс» хотел взять Ренана, но «Зенит» сказал, что отдаст его только до июня.

Есть еще один нюанс: «Зенит» что-то платит «Интернасьоналу» за Юри Альберто. Но еще никто не знает сколько осталось платить, потому что после Юри Альберто пришли Мантуан, Иван, Педро. Никто не знает конкретную сумму.

Ошибка «Коринтианса» в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы. Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан.