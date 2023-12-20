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    • Бразильский журналист объяснил, почему Ренан уйдет из «Зенита»

    Бразильский журналист объяснил, почему Ренан уйдет из «Зенита»

    Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал ситуацию с уходом из «Зенита» защитника Роберта Ренана.

    – Ренан уходит из «Зенита». Это почти стопроцентная информация.

    – В «Вест Хэм»?

    – Нет. Не знаю, откуда такой слух. «Интернасьонал» очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства «Интернасьонала» договориться с «Зенитом». «Коринтианс» хотел взять Ренана, но «Зенит» сказал, что отдаст его только до июня.

    Есть еще один нюанс: «Зенит» что-то платит «Интернасьоналу» за Юри Альберто. Но еще никто не знает сколько осталось платить, потому что после Юри Альберто пришли Мантуан, Иван, Педро. Никто не знает конкретную сумму.

    Ошибка «Коринтианса» в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы. Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан.

    • В сезоне-2023/24 Ренан провел 8 матчей за «Зенит».
    • Всего защитник сыграл в этом году за питерцев в 18 встречах.
    • Ренан пришел в команду в январе из «Коринтианса».

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    Источник: «РБ Спорт»

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