17-летний Эндрик обозначил свои цели после перехода в «Реал»

Будущий форвард «Реала» Эндрик рассказал, чего хочет достичь в составе команды из Мадрида.

«Реал» всегда был моей мечтой, с самого детства. Сейчас мне 17, и я выиграл четыре трофея с «Палмейрасом». Это то, чем я действительно горжусь.

В «Реале» я бы хотел выиграть Лигу чемпионов пять раз и Ла Лигу десять раз», – заявил бразилец.