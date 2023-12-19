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    • 17-летний Эндрик обозначил свои цели после перехода в «Реал»

    17-летний Эндрик обозначил свои цели после перехода в «Реал»

    Будущий форвард «Реала» Эндрик рассказал, чего хочет достичь в составе команды из Мадрида.

    «Реал» всегда был моей мечтой, с самого детства. Сейчас мне 17, и я выиграл четыре трофея с «Палмейрасом». Это то, чем я действительно горжусь.

    В «Реале» я бы хотел выиграть Лигу чемпионов пять раз и Ла Лигу десять раз», – заявил бразилец.

    • Эндрик дебютировал за сборную Бразилии в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, делали это в более юном возрасте, чем он.
    • Бразилец перейдет в «Реал» летом 2024 года, когда ему исполнится 18.
    • Мадридцы заплатят за него «Палмейрасу» 35 млн евро, с учетом бонусов и налогов эта сумма может вырасти до 72 млн евро.

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    Источник: The Athletic

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