На дом вратаря «ПСЖ» напали грабители

Четыре человека проникли в дом резервного вратаря «ПСЖ» Александре Летеллье минувшей ночью. Голкипер и его семья в этот момент находились внутри.

Злоумышленники, угрожая ножами, потребовали у семьи драгоценности и деньги, а также ударили по лицу жену Летеллье.

Из-за сработавшей сигнализации, полиция успела приехать до того, как все грабители покинули место преступления и арестовала троих из них. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.