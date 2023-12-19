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    На дом вратаря «ПСЖ» напали грабители

    Четыре человека проникли в дом резервного вратаря «ПСЖ» Александре Летеллье минувшей ночью. Голкипер и его семья в этот момент находились внутри.

    Злоумышленники, угрожая ножами, потребовали у семьи драгоценности и деньги, а также ударили по лицу жену Летеллье.

    Из-за сработавшей сигнализации, полиция успела приехать до того, как все грабители покинули место преступления и арестовала троих из них. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.

    • Летеллье в этом сезоне не выходил на поле за «ПСЖ».
    • Всего вратарь провел за команду 2 матча за последние четыре сезона, включая нынешний.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5809

      Ziklop 1 час назад

      натурализованные мигранты резвятся! правители европы думают что их оставят рулить их странами, когда количество натурализованных превысит количество аборигенов? идиоты их вырежут, не спасут деньги и охрана.

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