Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина трогательно рассказала о заботе Тикнизяна

Яна Ромашкина, супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказала, как муж заботится о ней.

«У меня утренние эфиры. Я работаю с 7 до 10 утра. Это у нас лишь прямой эфир, три часа мы находимся в прямом эфире. Приезжаем мы еще раньше, естественно, до прямого эфира.

Поэтому я встаю где-то в 3:30 утра. Приезжаю на работу в 4 утра. До 6 утра мы что-то пишем, находим, отмечаем и прочее. Я вообще не высыпаюсь, у меня нарушен режим. У меня загруженность в этом плане и психологическая, и физическая. Я просто устаю.

Нужно сказать спасибо Наиру за то, что он для меня делает. Не каждый мужчина так будет делать. Тем более, профессиональный спортсмен, которому нужно высыпаться. Каждое утро, когда моя смена, он встает со мной в 3:30 утра, провожает меня на работу, отвозит меня, возвращается домой и досыпает.

Иногда не спит и смотрит мои эфиры, иногда досыпает. Но никогда не было такого, чтобы он со мной не поехал или сказал: «Ой, я посплю».

Я ему каждый раз говорю: «Да поспи ты, господи, тебе же вставать скоро на тренировку». Он говорит: «Нет, я пока тебя не провожу – я не успокоюсь». И вот каждый раз он меня провожает», – сказала Ромашкина.