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    Алип: «Зениту» будет тяжко, если не улучшим игру»

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип надеется на улучшение игры.

    «Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».

    Верим ли по-прежнему в чемпионство? Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году ещe лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко», – сказал Алип.

    • «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
    • «Зенит» начнет весеннюю часть РПЛ домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18257

      Garrincha58 30 минут назад

      чтобы улучшить игру надо менять гл.тренера, но если поменять то новый уже ничего не исправит слишком мала дистанция в оставшихся 12 турах

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