Алип: «Зениту» будет тяжко, если не улучшим игру»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип надеется на улучшение игры.
«Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».
Верим ли по-прежнему в чемпионство? Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году ещe лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко», – сказал Алип.
- «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
- «Зенит» начнет весеннюю часть РПЛ домашним матчем против «Спартака».
Источник: «Известия»