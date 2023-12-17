Алип: «Зениту» будет тяжко, если не улучшим игру»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип надеется на улучшение игры.

«Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».

Верим ли по-прежнему в чемпионство? Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году ещe лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко», – сказал Алип.