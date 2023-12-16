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    • Представитель Виллиана допустил зимний уход игрока из ЦСКА: «Следят несколько клубов»

    Представитель Виллиана допустил зимний уход игрока из ЦСКА: «Следят несколько клубов»

    Менеджер агентства Sferico Sportsand Management, которое представляет игрока ЦСКА Виллиана, допустил зимний уход футболиста.

    «В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно. На данный момент у нас нет никаких предложений по Виллиану. Несколько клубов следят за игроком, но пока ничего серьезного нет», – сказал представитель.

    • 28-летний бразилец стоит 7 миллионов евро.
    • У игрока контракт с ЦСКА до 2025 года.
    • В сезоне РПЛ у Роши 15 матчей, ассист.

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    Источник: Sport24

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