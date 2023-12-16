Представитель Виллиана допустил зимний уход игрока из ЦСКА: «Следят несколько клубов»

Менеджер агентства Sferico Sportsand Management, которое представляет игрока ЦСКА Виллиана, допустил зимний уход футболиста.
«В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно. На данный момент у нас нет никаких предложений по Виллиану. Несколько клубов следят за игроком, но пока ничего серьезного нет», – сказал представитель.
- 28-летний бразилец стоит 7 миллионов евро.
- У игрока контракт с ЦСКА до 2025 года.
- В сезоне РПЛ у Роши 15 матчей, ассист.
Источник: Sport24