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    • «Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» и «Атлетико», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Уильямс, Уильямс, Эррера, Прадос, Гурусета.

    Главный тренер: Джесс Торуп

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Эрмосо Кансеко, Де Пауль, Коке, Льоренте, Молина, Рикельме Рече, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»

    Источник: Бомбардир

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