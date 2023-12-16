Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» и «Атлетико», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.

Cтартовые составы на матч:

«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Уильямс, Уильямс, Эррера, Прадос, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

«Атлетико»: Облак, Сeюнджю, Витсель, Эрмосо Кансеко, Коке, Ньигес, Лино, Льоренте, Молина, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»