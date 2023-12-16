Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» и «Атлетико», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.
Cтартовые составы на матч:
«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Уильямс, Уильямс, Эррера, Прадос, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
«Атлетико»: Облак, Сeюнджю, Витсель, Эрмосо Кансеко, Коке, Ньигес, Лино, Льоренте, Молина, Гризманн, Мората.
Главный тренер: Диего Симеоне
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»
- Матч покажет «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир