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    Генич оценил результаты ЦСКА в первой части сезона РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги летне-осенней части сезона для ЦСКА.

    • Москвичи набрали 28 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте.
    • Отставание ЦСКА от топ-3 – 4 балла.

    «Восьмое место провальный результат для ЦСКА? По месту в турнирной таблице, наверное. Игра, которую показывала команда при Федотове и его тренерском штабе в тех условиях, более чем удовлетворительная именно по качеству и содержанию.

    Конечно, очень тяжело будет повторить результат прошлого сезона. ЦСКА понятен и управляем. Они не изменяют себе по схеме, хотя выкосило практически всех центральных защитников: где-то пропускал Роша из-за дисквалификаций, Мойзес был травмирован, пробовали Мухина, Агапова, Набабкина, Лукина и Зделара. В этих условиях результат не считаю провальным.

    ЦСКА наиграл на более высокое место. Хороших матчей у «армейцев» было больше. Отлично играл Иван Обляков. Безусловно, открытием в первой части сезона стал Аббосбек Файзуллаев. Плюсов больше вижу за этот отрезок, чем минусов.

    Была долгая серия с ничейными результатами. Где-то, может, недобрали, а где-то перебрали. Объективно очень короткая скамейка у ЦСКА, очень много пропустили в концовках матчей. Против «Зенита», «Факела», «Краснодара», «Спартака» можно было набирать больше очков и быть в тройке.

    Весна – это время Федотова. С «Сочи» он здорово накатил, обошeл «Динамо», прошлогодний ЦСКА тоже смотрелся очень здорово. Многое зависит от того, как ЦСКА поработает на трансферном рынке. Минимум три-четыре игрока им необходимо.

    Ситуация не фатальная в турнирной таблице, в Кубке продолжают выступать. ЦСКА точно по силам финишировать на третьем месте», – заявил Генич.

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    Источник: Metaratings

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