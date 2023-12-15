В субботу, 16 декабря, в 23:00 по московскому времени «Валенсия» встретится с «Барселоной» в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Валенсия»

Команда с 19 баллами занимает 11 место в турнирной таблице. У «Валенсии» 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Команда забила 17 голов и пропустила 21 гол.

«Барселона»

«Барселона» располагается на 4 месте с 34 баллами. Команда одержала 10 побед, 4 ничьи и потерпела 2 поражения. Отметим, каталонцы забили 30 голов и пропустили 18 мячей.

Личные встречи

В прошлых пяти очтных встречах между «Валенсией» и «Барселоной» были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона»

Хозяева поля в последних пяти домашних матчах потерпели только одно поражение – от «Сосьедада» в конце сентября (0:1), наверняка «Валенсия» даст бой «Барселоне», которая в последних пяти гостевых матчах выиграла лишь однажды – победила в начале ноября все тот же «Сосьедад» (1:0), в двух гостевых матчах «Барса» потерпела поражения, а также дважды сыграла вничью. Наш прогноз – обе забьют (1.83).