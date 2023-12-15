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    • «Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря

    «Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря

    В субботу, 16 декабря, в 23:00 по московскому времени «Валенсия» встретится с «Барселоной» в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

    «Валенсия»

    Команда с 19 баллами занимает 11 место в турнирной таблице. У «Валенсии» 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Команда забила 17 голов и пропустила 21 гол.

    «Барселона»

    «Барселона» располагается на 4 месте с 34 баллами. Команда одержала 10 побед, 4 ничьи и потерпела 2 поражения. Отметим, каталонцы забили 30 голов и пропустили 18 мячей.

    Личные встречи

    В прошлых пяти очтных встречах между «Валенсией» и «Барселоной» были зафиксированы следующие результаты:

    • 05.03.2023 «Барселона» – «Валенсия» 1:0;
    • 29.10.2022 «Валенсия» – «Барселона» 0:1;
    • 20.02.2022 «Валенсия» – «Барселона» 1:4;
    • 17.10.2021 «Барселона» – «Валенсия» 3:1;
    • 02.05.2021 «Валенсия» – «Барселона» 2:3.

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона»

    Хозяева поля в последних пяти домашних матчах потерпели только одно поражение – от «Сосьедада» в конце сентября (0:1), наверняка «Валенсия» даст бой «Барселоне», которая в последних пяти гостевых матчах выиграла лишь однажды – победила в начале ноября все тот же «Сосьедад» (1:0), в двух гостевых матчах «Барса» потерпела поражения, а также дважды сыграла вничью. Наш прогноз – обе забьют (1.83).

    Источник: Бомбардир

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