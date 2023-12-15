Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм», 17 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ноттингем Форест»: Тeрнер, Ньякат, Боли, Мурильо, Мангаля, Уильямс, Куяте, Тоффоло, Йейтс, Гиббс-Уайт, Эланга.

Главный тренер: Стив Купер

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Дэвис, Удоджи, Сон Хын Мин, Биссума, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»