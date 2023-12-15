Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм», 17 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Ноттингем Форест»: Тeрнер, Монтейро, Ньякат, Боли, Мангаля, Уильямс, Куяте, Тоффоло, Йейтс, Гиббс-Уайт, Эланга.
Главный тренер: Стив Купер
«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Дэвис, Удоджи, Мин, Биссума, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
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