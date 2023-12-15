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    • «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023

    «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм», 17 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Ноттингем Форест»: Тeрнер, Монтейро, Ньякат, Боли, Мангаля, Уильямс, Куяте, Тоффоло, Йейтс, Гиббс-Уайт, Эланга.

    Главный тренер: Стив Купер

    «Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Дэвис, Удоджи, Мин, Биссума, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»

    Источник: Бомбардир

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