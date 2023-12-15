Мостовой наденет царскую мантию на матче звезд Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, как проходит организация матча звезд Фонбет Кубка России. Мероприятие пройдет на подмосковной LIVE Арене завтра, 16 декабря.

«Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение. Будет много шуток, юмора и самоиронии.

Например, на представление участников и членов жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию. Будут свои роли у Володи Быстрова, Джефа Монсона, Андрея Кириленко, Вадима Евсеева. А Андрей Аршавин и Андрей Каряка помогут своим командам в челлендже «Пинбол», – сказал Терешин.