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    • В КДК вынесли решение по Галактионову, подозревавшемуся в использовании рации в матче с «Зенитом»

    В КДК вынесли решение по Галактионову, подозревавшемуся в использовании рации в матче с «Зенитом»

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах заседания КДК по поводу подозрений в отношении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Наставника, который отбывал дисквалификацию и не присутствовал на скамейке запасных в игре 17-го тура РПЛ с «Зенитом», подозревали в общении с помощниками по радиосвязи. Об этом в рапорте написал делегат.

    «Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросу, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива». КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», – сказал Григорьянц.

    • Железнодорожники одержали победу в том матче со счетом 3:1.
    • Галактионов был дисквалифицирован на 2 матча за использование ненормативной лексики во флеш-интервью. Он также пропустил игру с «Уралом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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