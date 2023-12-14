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  • В КДК вынесли решение по Галактионову, подозревавшемуся в использовании рации в матче с «Зенитом»

В КДК вынесли решение по Галактионову, подозревавшемуся в использовании рации в матче с «Зенитом»

14 декабря 2023, 18:21
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах заседания КДК по поводу подозрений в отношении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Наставника, который отбывал дисквалификацию и не присутствовал на скамейке запасных в игре 17-го тура РПЛ с «Зенитом», подозревали в общении с помощниками по радиосвязи. Об этом в рапорте написал делегат.

«Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение.

Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросу, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива». КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», – сказал Григорьянц.

  • Железнодорожники одержали победу в том матче со счетом 3:1.
  • Галактионов был дисквалифицирован на 2 матча за использование ненормативной лексики во флеш-интервью. Он также пропустил игру с «Уралом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
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