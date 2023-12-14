Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1

    В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1

    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал об интересе со стороны других клубов к полузащитнику Эдгару Севикяну.

    – Главный актив «Пари НН» сейчас, наверное, Эдгар Севикян. Была информация, что в нем заинтересован «Нант». Это так?

    – Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение – будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

    – Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера?

    – Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

    – Интерес «Краснодара» и ЦСКА тоже присутствует?

    – Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем.

    – Для вас стало неожиданностью, когда он сказал, что хочет выступать за Армению?

    – Нет. Мы обсуждали это. Игрок сам выбирает, за кого играть. Это его право. Очень рады, что он вызывается и приносит пользу сборной Армении. Это явно его очень вдохновило. Если игрок счастлив, то и клуб счастлив.

    • В сезоне-2023/24 22-летний Севикян провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.
    • В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и согласился выступать за Армению.
    • До этого футболист играл за молодежную и юношескую сборные России.

    Новости по теме
    Севикян рассказал о путанице при его вызове в сборную России
    Севикян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию 4
    Полузащитник «Пари НН» может стать одноклубником Кокорина в «Арисе»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+