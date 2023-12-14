В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал об интересе со стороны других клубов к полузащитнику Эдгару Севикяну.

– Главный актив «Пари НН» сейчас, наверное, Эдгар Севикян. Была информация, что в нем заинтересован «Нант». Это так?

– Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение – будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

– Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера?

– Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

– Интерес «Краснодара» и ЦСКА тоже присутствует?

– Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем.

– Для вас стало неожиданностью, когда он сказал, что хочет выступать за Армению?

– Нет. Мы обсуждали это. Игрок сам выбирает, за кого играть. Это его право. Очень рады, что он вызывается и приносит пользу сборной Армении. Это явно его очень вдохновило. Если игрок счастлив, то и клуб счастлив.