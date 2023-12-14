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    Бышовец оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул

    Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец назвал двух игроков, которые усилили состав «Динамо» в нынешнем сезоне.

    «Краснодар» и «Зенит» по праву занимают первое и второе места в турнирной таблице. Но группа преследования довольно плотная, команды разделяет буквально одно‑два очка. И здесь я выделю «Динамо», которое под конец первого этапа чемпионата России набрало хорошую форму.

    Москвичи обыграли и ЦСКА, и «Зенит», создавали много моментов. «Динамо» хорошо усилило состав. Мне понравились Бителло и Чавес, которые добавили команде скорости. Главное, что у динамовцев есть равноценные замены игрокам основы. Скамейка у команды очень хорошая. Я считаю, что «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство», – сказал Бышовец.

    • После 18 туров «Динамо» занимает третье место с 32 очками.
    • Лидирует «Краснодар» с 38 очками, на второй позиции идeт «Зенит» с 36 очками.
    • Бышовец был главным тренером «Динамо» в 1987–1990 годах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17496

      Алексей З 1 час назад

      Это поняли и конкуренты, возглавляющие РФС выходцы Газпрома, поэтому и "прилетают" необъяснимые пенальти в ворота динамовцев.

      2
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 1 час назад

      Бышевцу, больше не наливать.

      0
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