Бышовец оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец назвал двух игроков, которые усилили состав «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Краснодар» и «Зенит» по праву занимают первое и второе места в турнирной таблице. Но группа преследования довольно плотная, команды разделяет буквально одно‑два очка. И здесь я выделю «Динамо», которое под конец первого этапа чемпионата России набрало хорошую форму.

Москвичи обыграли и ЦСКА, и «Зенит», создавали много моментов. «Динамо» хорошо усилило состав. Мне понравились Бителло и Чавес, которые добавили команде скорости. Главное, что у динамовцев есть равноценные замены игрокам основы. Скамейка у команды очень хорошая. Я считаю, что «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство», – сказал Бышовец.