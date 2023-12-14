Бышовец оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец назвал двух игроков, которые усилили состав «Динамо» в нынешнем сезоне.
«Краснодар» и «Зенит» по праву занимают первое и второе места в турнирной таблице. Но группа преследования довольно плотная, команды разделяет буквально одно‑два очка. И здесь я выделю «Динамо», которое под конец первого этапа чемпионата России набрало хорошую форму.
Москвичи обыграли и ЦСКА, и «Зенит», создавали много моментов. «Динамо» хорошо усилило состав. Мне понравились Бителло и Чавес, которые добавили команде скорости. Главное, что у динамовцев есть равноценные замены игрокам основы. Скамейка у команды очень хорошая. Я считаю, что «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство», – сказал Бышовец.
- После 18 туров «Динамо» занимает третье место с 32 очками.
- Лидирует «Краснодар» с 38 очками, на второй позиции идeт «Зенит» с 36 очками.
- Бышовец был главным тренером «Динамо» в 1987–1990 годах.