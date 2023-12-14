Путин сделал заявление о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

Президент РФ Владимир Путин ответил, стоит ли российским спортсменам ехать на летнюю Олимпиаду в следующем году.
- МОК допустил россиян в нейтральном статусе.
- На последних Олимпиадах атлеты из России тоже выступали без флага и гимна.
- Олимпийские Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
«Нужно внимательно смотреть на условия. Спортсмены годами тренируются – я всегда говорил, что им нужно дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях.
Наш флаг, не наш – все знают, что это наши спортсмены. Я поддерживал это. Но сейчас нужно внимательно проанализировать, какие условия предлагает МОК.
Если эти искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров и претендентов на медали…
Например, если спортсменам из ЦСКА нельзя ехать, потому что они якобы связаны с Вооружeнными Силами – тогда нужно, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение», – сказал Путин во время прямой линии.
Источник: «Бомбардир»