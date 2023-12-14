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    • Путин сделал заявление о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

    Путин сделал заявление о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

    Президент РФ Владимир Путин ответил, стоит ли российским спортсменам ехать на летнюю Олимпиаду в следующем году.

    • МОК допустил россиян в нейтральном статусе.
    • На последних Олимпиадах атлеты из России тоже выступали без флага и гимна.
    • Олимпийские Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

    «Нужно внимательно смотреть на условия. Спортсмены годами тренируются – я всегда говорил, что им нужно дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях.

    Наш флаг, не наш – все знают, что это наши спортсмены. Я поддерживал это. Но сейчас нужно внимательно проанализировать, какие условия предлагает МОК.

    Если эти искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров и претендентов на медали…

    Например, если спортсменам из ЦСКА нельзя ехать, потому что они якобы связаны с Вооружeнными Силами – тогда нужно, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение», – сказал Путин во время прямой линии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6208

      ПалкоВводецъ (returned) 7 минут назад

      В МОК скоро распоряжение будет, что для прохода на Олимпиаду нашим зиговать надо будет и глотку рвать словами Сало Украине. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17496

      Алексей З 45 минут назад

      Царёк ставит в тупик всю "патриотическую братию", как понимать его высказывания ?
      Кричать : "одобряем , пусть едут " или помалкивать ?
      Ваше слово , челядь .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2260

      Таврида > Алексей З 15 минут назад

      Теперь, Леха Заднеприводный, ты не просто пе*epacт, а экстремист с соответствующей статьей в УК РФ, бггг

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь > Алексей З 4 минуты назад

      Жалко, что тебя нельзя привезать к 4 коням, дать им по жопе, чтобы разбежались в 4 стороны.
      Я бы посмотрел.
      :)))

      0
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