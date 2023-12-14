В «Пари НН» раскрыли размер годового бюджета

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопросы о финансовой ситуации в клубе.

– В начале сезона генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов говорил, что выход на самоокупаемость возможен уже в следующем сезоне. Как обстоит ситуация сейчас?

– Пока это все планы. На данный момент не получается полностью выйти на самоокупаемость, но мы улучшаем наши финансовые показатели.

Думаю, что при хорошем раскладе выход на самоокупаемость в следующем сезоне вполне реален.

– По данным сайта Capology, «Пари НН» в год тратит больше миллиарда рублей на зарплаты. Эти данные верны?

– Нет. Для понимания: миллиард рублей – больше половины нашего бюджета. Тяжеловато нам было бы существовать, если бы мы столько тратили на зарплаты.

– «Пари НН» работал над сотрудничеством с авиаперевозчиком. На какой стадии этот вопрос сейчас?

– К сожалению, сейчас его нет. Мы постоянно ищем новых партнеров. Хотим, конечно, найти авиаперевозчика.

Это реально большие затраты, которые можно срезать и отправить, например, на зарплаты футболистам.