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    В «Пари НН» раскрыли размер годового бюджета

    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопросы о финансовой ситуации в клубе.

    – В начале сезона генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов говорил, что выход на самоокупаемость возможен уже в следующем сезоне. Как обстоит ситуация сейчас?

    – Пока это все планы. На данный момент не получается полностью выйти на самоокупаемость, но мы улучшаем наши финансовые показатели.

    Думаю, что при хорошем раскладе выход на самоокупаемость в следующем сезоне вполне реален.

    – По данным сайта Capology, «Пари НН» в год тратит больше миллиарда рублей на зарплаты. Эти данные верны?

    – Нет. Для понимания: миллиард рублей – больше половины нашего бюджета. Тяжеловато нам было бы существовать, если бы мы столько тратили на зарплаты.

    – «Пари НН» работал над сотрудничеством с авиаперевозчиком. На какой стадии этот вопрос сейчас?

    – К сожалению, сейчас его нет. Мы постоянно ищем новых партнеров. Хотим, конечно, найти авиаперевозчика.

    Это реально большие затраты, которые можно срезать и отправить, например, на зарплаты футболистам.

    • «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в 18 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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