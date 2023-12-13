Мбаппе дал автограф Кержакову

Семья бывшего игрока сборной России Александра Кержакова пересеклась в отеле с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Это случилось перед матчем Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «ПСЖ».
Сын Кержакова Игорь подозвал Мбаппе к себе и попросил автограф. Игрок не отказал.
- Матч в Дортмунде начнется в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Кержаков без работы с осени, когда был уволен из сербского «Спартака».
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Бомбардир»