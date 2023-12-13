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    Семин видит у «Краснодара» чемпионские «предвестники»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил чемпионские перспективы «Краснодара».

    «Нравится настрой «Краснодара». Они играют со знанием дела. У клуба замечательный стадион и болельщики, которые гонят команду вперед. Соперникам приходится нелегко в гостях у «Краснодара».

    Шансы на титул? Победы в концовках – предвестник чемпионства, у «Краснодара» они есть. Но также хорошие шансы на титул есть и у «Зенита», и у «Динамо», – сказал Семин.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Впервые команда стала зимним чемпионом.
    • За 15-летнюю историю у краснодарцев нет трофеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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