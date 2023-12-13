Семин видит у «Краснодара» чемпионские «предвестники»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил чемпионские перспективы «Краснодара».

«Нравится настрой «Краснодара». Они играют со знанием дела. У клуба замечательный стадион и болельщики, которые гонят команду вперед. Соперникам приходится нелегко в гостях у «Краснодара».

Шансы на титул? Победы в концовках – предвестник чемпионства, у «Краснодара» они есть. Но также хорошие шансы на титул есть и у «Зенита», и у «Динамо», – сказал Семин.